La 777 HYPERCAR arriva negli Emirati Arabi

(Adnkronos) – La 777 hypercar sarà svelata in anteprima mondiale dal 13 al 16 dicembre 2023 negli Emirati Arabi in un doppio appuntamento ad Abu Dhabi e Dubai. Sarà la pista di Yas Marina Circuit ad Abu Dhabi a ospitare il prossimo 13 dicembre 2023 il debutto dinamico di 777 hypercar.

Il telaio di 777 hypercar è una monoscocca in carbonio omologata FIA, una sofisticata aerodinamica sviluppata da Dallara, che genera un downforce di 2.100 kg alla velocità di 370 km/h, un peso limitato di soli 900 kg e un’accelerazione laterale che arriva fino a 4 g. Il motore è un V8 aspirato, 4.500 cc di cilindrata, che sviluppa ben 800 CV.

Andrea Levy, CEO 777 Motors: “Siamo riusciti a creare una hypercar per solo uso pista che vuole diventare il punto di riferimento dell’industria automobilistica per performance e innovazione. Un lavoro di team entusiasmante, realizzato con il supporto degli ingegneri di Dallara, che ci porterà a presentare in anteprima assoluta il nostro primo prototipo marciante negli Emirati Arabi, che hanno dimostrato immediatamente interesse nei confronti del progetto e della ricerca ingegneristico-sperimentale propri di 777 hypercar”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

