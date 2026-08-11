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Juventus-Palermo, oggi amichevole in Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo e oggi, martedì 11 agosto, affronta il Palermo in amichevole all’Optus Stadium di Perth, in Australia. Per la squadra di Spalletti, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro l’Inter, sarà l’ultima partita della tournée australiana. Per la ‘Vecchia Signora’ sarà il sesto test pre stagionale. Nei primi 5 match la Juve ha pareggiato contro il Basilea, battuto Standard Liegi, Nizza e Chelsea e perso contro i nerazzurri. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Palermo, in campo oggi alle 12 ora italiana: 

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Celik, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. 

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Bani, Magnani, Augello; Estevez, Ranocchia; Strefezza , Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. All. Inzaghi. 

 

L’amichevole tra Juventus e Palermo sarà trasmessa su Dazn, Sky, Sky Go e Now Tv, ma anche in chiaro su TV8.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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