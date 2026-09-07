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Juventus, ansia Locatelli: infortunio contro Milan, rischio operazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Infortunio per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha riportato un problema al menisco durante la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all’Allianz Stadium, e ora rischia di doversi operare. Già durante la partita il centrocampista bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, come raccontato a fine partita: “Ho un fastidio, ma non è niente”, aveva detto in zona mista. 

In realtà quel fastidio si è rivelato essere un vero e proprio infortunio. In mattinata il capitano della Juventus ha svolto alcuni esami al JMedical, che hanno indicato un possibile problema al menisco, che potrebbe richiedere anche il ricorso a un’operazione chirurgica. 

Locatelli si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi esami per stabilire l’effettiva gravità dell’infortunio, ma è probabile che il suo rientro in campo slitti a dopo la sosta. In caso di operazione invece, Locatelli rimarrà lontano dai campi per diversi mesi. 

 

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