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Alcaraz, niente più protesta per montepremi: lo spagnolo si ritira

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si ritira dalla protesta dei giocatori per i montepremi degli Slam. Il tennista spagnolo, che ha raggiunto i quarti di finale degli US Open, torneo in cui arriva da campione in carica e in cui affronterà Ben Shelton, ha deciso di fare un passo indietro e togliere il proprio sostegno alle rimostranze dei tennisti sia del circuito maschile che femminile, che da mesi chiedono di aumentare i montepremi dei Major. 

A riportarlo è il Times, che racconta come Alcaraz avrebbe fatto sapere della propria volontà di non aderire più alla protesta. Un duro colpo per la campagna portata avanti, tra gli altri, anche dai numeri 1 Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, che nell’ultimo Wimbledon avevano limitato la loro presenza con i media a soli 15 minuti e che avevano fatto contestualmente sapere di aver avviato contatti con l’organizzazione degli Slam per alzare i montepremi dei principali tornei del circuito. 

 

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