Vannacci contro Bonaccini: “Mi vota chi non studia? Ecco sinistra che deride lavoratori”

(Adnkronos) – “La sinistra che deride i lavoratori”. Roberto Vannacci contro Stefano Bonaccini. Il fondatore e leader di Futuro Nazionale attacca l’esponente del Pd, finito sotto i riflettori per alcune dichiarazioni: “Quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini e ora, forse, a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città, chi sta peggio economicamente”, l’analisi di Bonaccini in una video intervista a Igv poi diventata virale sui social.

“Secondo questo politicante chi vota a destra, Le Pen, Trump o Vannacci sarebbe soprattutto chi ha studiato poco, chi vive nelle periferie, nelle aree interne e chi sta peggio economicamente. E io sono orgoglioso e fiero di quel voto. Del voto degli operai, degli agricoltori, dei muratori, dei pescatori, degli artigiani, degli autotrasportatori. Di chi si alza presto la mattina sapendo che una dura e faticosa giornata lo aspetta. Di chi lavora con le proprie mani, magari sporcandosele”, dice l’ex generale della Folgore sui social. “Di chi rientra a casa e puzza di sudore. Di chi produce, rischia, costruisce e manda avanti questa Nazione. Per troppo tempo una certa sinistra ha parlato del popolo. Adesso, quando il popolo non la vota più, lo guarda dall’alto in basso. Una persona che si è a malapena diplomata per poi passare a fare, per tutta la vita, il politicante”, aggiunge Vannacci. “Noi no. Noi quella gente la ascoltiamo, la rispettiamo e la rappresentiamo. Perché il futuro dell’Italia non lo costruiscono i salotti. Lo costruiscono gli italiani, con le loro mani. E noi saremo sempre orgogliosamente dalla loro parte”, conclude.

Le parole di Bonaccini sono state stigmatizzate anche dalla premier Giorgia Meloni. L’esponente dem è tornato sul tema respingendo gli attacchi: “Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo che faccio qui… Io dicevo che negli ultimi 10 anni in Occidente ogni volta che si è votato e ha vinto la destra”, il voto è stato “maggioritario tra chi sta peggio economicamente”, tra “chi vive nelle aree interne, nelle campagne o nelle periferie della città”, le parole di Bonaccini oggi ai microfoni di “Coffee Break” su La7.

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