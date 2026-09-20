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Juve-Atalanta, proteste nerazzurre per mancato rigore su Rowe: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Episodio che farà discutere in Juventus-Atalanta, partita di Serie A di oggi, domenica 20 settembre. Intorno alla mezz’ora, con i bianconeri in vantaggio 1-0 grazie al gol di Conceicao, i bergamaschi protestano a gran voce per un caso dubbio in area avversaria, chiedendo un calcio di rigore. Cos’è successo? Al minuto 30 Samardzic imbuca per l’inglese, Kalulu lo trattiene in area in maniera vistosa e l’attaccante della Dea cade a terra. 

L’arbitro Zufferli dice che non ci sono gli estremi per il fallo e fa segno di proseguire. 

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