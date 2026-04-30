Milano, aggredito mentre strappava manifesti per Ramelli: 4 denunce

(Adnkronos) – Quattro uomini tra i 35 e i 37 anni sono stati denunciati a seguito delle indagini scattate dopo l’aggressione avvenuta ieri a Milano, in via Aselli, ai danni di di un 33enne che stava strappando manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia operaia 51 anni fa. Si tratterebbe di militanti di estrema destra e con precedenti di polizia specifici.

Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte, i quattro, in concorso con un altro soggetto al momento in fase di identificazione, avrebbero aggredito con calci, pugni e colpi di casco la vittima, sorpresa a staccare i manifesti inerenti alla commemorazione del 51esimo anniversario della morte di Ramelli (VIDEO). Successivamente, tornati sul posto a bordo di un’auto di proprietà di uno di loro, avrebbero poi aggredito nuovamente l’uomo e altri tre ragazzi, estranei alla vicenda, che gli stavano prestando soccorso. Fatti per i quali la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, mentre gli altri aggrediti non hanno fatto ricorso a cure mediche.

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire compiutamente la vicenda ed identificare tutti i soggetti coinvolti.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)