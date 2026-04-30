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Can Yaman taglia la barba e cambia look, il video del prima e dopo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Can Yaman ci dà un taglio e cambia look. L’attore turco ha tagliato la barba e sui social ha mostrato il cambiamento con un video in cui appare dal barbiere, mentre documenta la trasformazione.  

L’assenza della barba ha modificato il suo viso: per alcuni sembra più giovane per altri ricorda ora un attore italiano. Una cosa però è certa: il fascino di Can Yaman è rimasto lo stesso e il cambiamento ha ottenuto l’approvazione da parte degli utenti: “Mi piace questa nuova versione”, “Mi sono innamorata di te un’altra volta”, “Sempre bellissimo”. Questi sono alcuni dei commenti sotto il post.  

 

 

Nella didascalia l’attore, star di Sandokan, ha scritto: “Come si diventa un personaggio”, lasciando intuire che il cambio drastico sia legato a un nuovo ruolo che sta interpretando. 

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