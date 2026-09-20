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Juve-Atalanta, curva bianconera non rispetta minuto di silenzio per Mazzola e volta le spalle al campo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La curva della Juventus non rispetta il minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima della partita di campionato contro l’Atalanta. Oggi, domenica 20 settembre, prima dell’inizio della partita di Serie A contro i bergamaschi all’Allianz Stadium di Torino, il tifo organizzato bianconero ha scelto di continuare con i cori durante l’omaggio alla memoria del mito dell’Inter e della Nazionale (inneggiando a Gaetano Scirea e Gianni Agnelli). 

Inoltre, durante il minuto di silenzio (chiuso comunque da tanti applausi dei tifosi presenti allo stadio), gran parte della curva bianconera ha voltato le spalle al campo.  

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