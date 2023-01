JURIC AI TIFOSI: “APRO IL FILADELFIA QUANDO VOLETE MA DOVETE VENIRE” [IL VIDEO ESCLUSIVO DI OSSERVATORIO GRANATA]

Fisio fit

“Lo dico sinceramente, quando volete lo tengo sempre aperto perché a me fa piacere, voi però dovete venire. Per i ragazzi significherebbe tanto”. A parlare è Ivan Juric con il nostro Leo Menegazzi un video esclusivo realizzato e diffuso nell’ultima puntata di Osservatorio Granata, che si può seguire ogni martedi sulla pagina Facebook e che dal 10 gennaio va in onda anche su Radio Moncalieri. Il programma è condotto da Leo Menegazzi, Oscar Maiorano, Simona Sorbara e Fabio Cantelmo. “Qua non c’è mai nessuno, non è che noi apriamo e voi venite. Solo chiacchiere. Grandi chiacchiere ma venite poco, come anche allo stadio quanta gente c’è? E’ pieno come a Bari che arrivano in 50.000 o siamo in 10.000? Qua è uguale, io ho aperto mille volte ma non è mai venuto nessuno”. “Me lo sono perso il Filadelfia aperto” la replica di una tifosa presente. In effetti nell’ultimo anno e mezzo ricordiamo di aver visto aperti solo una volta i cancelli: lo scorso 4 maggio e, nonostante fosse un giorno feriale, furono oltre 1.000 i tifosi granata ad assistere alla seduta di allenamento.

Juric ha poi invitato Menegazzi a contattare il team manager, Marco Pellegri, per concordare le aperture. Ci sarà per davvero questa inversione di rotta? I tifosi granata che ne pensano delle parole del tecnico?