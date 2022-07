Guidonia: arrestato dalla Polizia di Stato un uomo per furto aggravato

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella notte del 29 giugno, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Tivoli hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, il pregiudicato C.G., di anni 39, già condannato per reati specifici, sorpreso a rubare all’interno di un negozio di alimentari sito in località Villalba del Comune di Guidonia.

Gli Agenti, allertati a seguito di chiamata all’112 NUE da parte del titolare dell’esercizio che aveva ricevuto un “allarme intrusione”, hanno accertato che l’uomo – bloccato grazie al tempestivo intervento all’interno del negozio – dopo aver forzato la saracinesca motorizzata dell’alimentari aveva già riposto i prodotti trafugati in alcune buste, pronte per essere portate via.

Informato il PM di turno presso la locale Procura della Repubblica, C.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari, convalidati dall’A.G. tiburtina che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G.

