Iziwork: 3 lavoratori su 4 promuovono esperienza lavoro in somministrazione

(Adnkronos) – Tre lavoratori su quattro promuovono la propria esperienza di lavoro in somministrazione. Più di otto lavoratori su dieci si sentono tutelati e quasi nove su dieci puntano a un contratto stabile. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Iziwork Italia, parte del Proman Group, tra il 30 aprile e il 16 giugno 2026, attraverso un questionario online inviato a 2.985 lavoratori in somministrazione e con 1.083 risposte raccolte, con l’obiettivo di raccogliere la percezione diretta di chi vive ogni giorno il lavoro in somministrazione.

Il 75% del campione esprime un giudizio positivo o molto positivo dell’esperienza lavorativa (37,8% positiva, 37,2% molto positiva). Soltanto l’8,5% si dichiara insoddisfatto. L’81% si sente tutelato dall’agenzia di riferimento, l’83% ne apprezza la chiarezza nelle comunicazioni contrattuali e il 66,7% ritiene adeguata la propria retribuzione rispetto all’attività svolta.

L’83,8% considera questa modalità di impiego una buona opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. La stessa percentuale vorrebbe essere successivamente assunta direttamente dall’azienda utilizzatrice. Il 69,4% dichiara di sentirsi già parte dell’azienda in cui opera quotidianamente. Il contratto a tempo indeterminato resta l’obiettivo dell’88,5% degli intervistati: la somministrazione viene vissuta come un percorso verso la stabilità professionale.

Alla domanda aperta “Cosa miglioreresti?”, il dato più significativo è che il 42,7% non segnala alcuna criticità, dichiarandosi già soddisfatto. Tra gli aspetti su cui intervenire emergono soprattutto la stabilità contrattuale (16,9%), la comunicazione e la trasparenza nei rapporti tra agenzia, lavoratore e azienda utilizzatrice (13,5%), la retribuzione (13,5%) e il riconoscimento delle qualifiche maturate nel tempo (11,2%).

Il campione è prevalentemente femminile (60%) e geograficamente concentrato al Nord (70%). La fascia d’età più rappresentata è quella tra 36 e 50 anni (44,6%), seguita dagli over 51 (20,3%). I settori maggiormente rappresentati sono il metalmeccanico e l’It (19,9%), seguiti dalla logistica e dai trasporti (14%). Il 73% dei rispondenti lavora in somministrazione da meno di cinque anni, mentre il 14% vanta un’anzianità superiore ai dieci.

“I dati confermano che la somministrazione non rappresenta più soltanto una porta d’ingresso nel mercato del lavoro, ma un percorso capace di offrire tutele e favorire una reale integrazione nelle aziende”, dichiara Alessia Giorio, head of marketing di Iziwork Italia parte del Proman Group. “La sfida è trasformare questo elevato livello di soddisfazione in percorsi di stabilità, rispondendo al desiderio di un contratto a tempo indeterminato espresso dalla grande maggioranza dei lavoratori”, conclude.

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