Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Italia-Germania, Tajani sente Wadephul “Prosegue il dialogo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato questa sera, nel consueto spirito di amicizia, con il Ministro degli Esteri tedesco Wadephul. Prosegue il dialogo fra Italia e Germania con priorità alle migrazioni: condividiamo la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.
“Confermiamo l’esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna della Ue.
Abbiamo confermato il nostro pieno sostegno all’Ucraina, continueremo a lavorare per la fine della guerra e per adeguate garanzie di sicurezza a Kiev – prosegue Tajani -. Nel condannare le violenze e le azioni dei coloni in Cisgiordania, rafforziamo l’impegno per una de-escalation tra Israele e Libano, per la soluzione dei due Stati. Bisogna lavorare per garantire la libertà di navigazione e la sicurezza delle rotte commerciali a Hormuz e nel Mar Rosso. Italia e Germania continuano a lavorare per coordinare iniziative di politica estera, dai Balcani all’Africa, per difendere e proteggere al meglio la sicurezza e gli interessi dei nostri cittadini e dell’Europa”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Webuild, firmato contratto da 2,7 mld per la nuova metropolitana di Toronto

6 Agosto 2026

Educazione finanziaria in famiglia, un investimento a lungo termine

29 Maggio 2026

Elezioni amministrative: segui lo spoglio minuto per minuto

11 Giugno 2018

Al Premio Ischia il confronto sull’Americàs Cup e sulla comunicazione in guerra

11 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno