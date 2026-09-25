Italia, fischi all’Olimpico durante l’inno belga

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Fischi all’Olimpico durante l’inno belga. Oggi, venerdì 25 settembre, l’Italia affronta i Diavoli Rossi nella prima giornata della nuova edizione di Nations League, in una partita carica di emozione per il minuto di silenzio per Sandro Mazzola e l’omaggio a Franco Baresi, ma in cui il pubblico non si è fatto notare per fair play.

Durante gli inni nazionali infatti, quando nelle casse dell’Olimpico è risuonato quello del Belgio, una buona parte dei circa 40mila spettatori ha fischiato. Il resto dello stadio ha coperto invece i fischi applaudendo.

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