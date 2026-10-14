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Italia economia n° 41 del 14 ottobre 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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Longevity Day: Generali Partner del Paese su previdenza, protezione e futuro; Transizione energetica, al via nel Lazio il primo Its d’Italia. Nasce la Fondazione Green Innovation; Innovazione, Open Fiber ed Enea presentano il modello di borgo digitale; Formazione e intelligenza artificiale, Angelini Academy e UCL firmano un accordo triennale per studiare come cambiare l’apprendimento; Assicurazioni, Alleanza lancia nuova campagna con maxi-installazione a Milano CityLife; Trasporti, presidente Fontana visita gli impianti idrogeno del progetto H2iseO; Officina dell’Ambiente nel capitolato Anas con Matrix; Ai, Factorial presenta il Business Facts Index 2026 a Milano: “Più Ai non significa meno lavoro”; A Roma la IV edizione di ‘60 under 30’, dove i leader del futuro incontrano quelli contemporanei; Fuoriclasse in Movimento, Save The Children e Unicredit insieme per prevenire la dispersione scolastica; Distribuzione Moderna specializzata, consumi fuori casa e cucina italiana un valore per il Made in Italy; Sostenibilità e giovani firme: a Urbino consegnati i Premi Fenice Conai

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