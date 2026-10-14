Intesa Sp, Sergio e Pietro Castellitto firmano la nuova campagna istituzionale ‘A mano a mano’﻿

(Adnkronos) – Sergio e Pietro Castellitto per la prima volta insieme alla regia. Classe 1953 il padre, classe 1991 il figlio, hanno firmato in tandem la nuova campagna pubblicitaria di Intesa Sanpaolo, ‘A mano a mano’, che vede tra i testimonial Francesco ‘Ciccio’ Graziani e Roberto Bolle. Scherza Castellitto senior durante la presentazione del progetto, oggi a Rom, nei saloni dell’Ordine di Malta’, “una rivincita… sulle banche questo lavoro con Intesa Sanpaolo”, dice. E racconta: “Ho inviato 14 domande alle banche molto molto tempo fa, ma nessuna mi ha mai risposto. Forse il mio destino era un altro”. Risponde Pietro Castellitto: “la parola banca è sempre stata legata alla casa, alla macchina. Quando domandavo, da piccolo, ‘di chi è la macchina, di chi è la casa’. I miei mi rispondevano sempre, ‘della banca’. Abbiamo girato in 5 giorni – aggiunge- Un record, attraversando l’ossatura economica del Paese”.

Interviene Sergio Castellitto: “Ho trovato grande entusiasmo da parte di Intesa Sanpaolo, soprattutto nella scelta del cast che definirei ‘neorealista’ con attori presi dalla ‘filiale’. E poi c’è un’altra piccola soddisfazione personale, nel finale dello spot, quella di aver preso a schiaffi mio figlio”, prosegue con il sorriso parlando della scena finale di uno degli spot della campagna. Sul rapporto padre-figlio, Sergio Castellitto aggiunge: “anche nella vita siamo portatori di un’immagine familiare molto nuova, siamo in fondo persone normalissime. Questo primo nostro lavoro insieme ci ha permesso di essere noi stessi e soprattutto sinceri”.

Quanto all’approccio all’Intelligenza artificiale “è qualcosa che guardo con curiosità – dice Sergio Castellitto – Non sono ostile, forse ci si confronteranno le generazioni successive. Io sono ancora dalla parte dell’artigianato. Il mestiere dell’attore è ancora artigianato puro”. Mentre per il giovane Pietro “l’Ai è ancora qualcosa di assolutamente affascinante”.

I due sono accomunati anche dalla grande passione per la squadra della Roma. D’accordo con ‘Ciccio’ Graziani che, collegato in diretta alla conferenza, augura “che la Roma questa sera, contro il Real Madrid, possa darci grandi soddisfazioni”.

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