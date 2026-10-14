Totti e Vieri ricevono premio Eccellenza Euro Mediterraneo: “Roma-Real Madrid? Gasperini giocherà per vincere”

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Si è svolta a Roma la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, promossa dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, nella prestigiosa Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura, luogo simbolico delle istituzioni culturali italiane. Tra i protagonisti dell’edizione 2026, Francesco Totti, al quale è stato conferito il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 così come Cristian Vieri e Alessandro Moggi.

All’ex capitano della Roma è stata riconosciuta la straordinaria carriera sportiva e per i valori umani che hanno accompagnato il suo percorso dentro e fuori dal campo. Il riconoscimento ha inteso valorizzare non soltanto i successi di uno dei più importanti calciatori italiani, ma anche la capacità di Totti di rappresentare, attraverso lo sport, valori quali passione, rispetto, lealtà, appartenenza e solidarietà.

Capitano e simbolo della Roma, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, Totti ha segnato una pagina importante della storia del calcio italiano, costruendo nel corso degli anni un rapporto particolarmente forte con il pubblico e con le nuove generazioni. Ricevendo il riconoscimento, Totti ha espresso emozione e gratitudine per un premio ricevuto nella sua città. “Ricevere un riconoscimento come questo a Roma ha per me un significato particolare. Ho vissuto tutta la mia carriera qui e sentire ancora oggi questo affetto è qualcosa che mi emoziona e mi rende orgoglioso”, ha dichiarato Totti. L’ex capitano giallorosso ha sottolineato anche il valore umano del riconoscimento: “Il calcio mi ha dato tantissimo, ma nella vita contano anche i valori che riesci a trasmettere alle persone, soprattutto ai ragazzi. Se attraverso quello che ho fatto posso essere stato un esempio positivo, per me è una delle soddisfazioni più importanti”.

Totti ha rivolto un pensiero anche alla Roma e alle prossime sfide europee, con particolare attenzione alla Champions League e al confronto con il Real Madrid, una delle grandi protagoniste del calcio internazionale. “La Roma deve avere sempre ambizione. Affrontare squadre come il Real Madrid significa confrontarsi con il massimo livello del calcio europeo. Spero che la squadra possa tornare a vivere grandi notti di Champions e regalare ai tifosi le emozioni che meritano”, ha aggiunto Totti.

A ricevere il premio anche Cristian Vieri, che ne ha sottolineato il valore personale e simbolico: “Ricevere un premio sicuramente fa sempre piacere, è un riconoscimento. I premi fanno sempre piacere riceverli, quindi grazie. Il premio è anche bello, quindi niente, sono sempre felice di ricevere dei premi”.

Nel corso dell’incontro, Vieri ha affrontato anche alcuni dei principali temi dell’attualità calcistica, a partire dall’Inter e dal suo avvio di stagione, con particolare attenzione al confronto europeo con il Real Madrid: “L’Inter è fortissima. A Madrid ha fatto una buona partita, secondo me. Dobbiamo migliorare ancora un po’ di cose, siamo all’inizio, però comunque l’Inter ha fatto vedere a tutto il mondo che se la può giocare con tutti quanti. Bisogna migliorare, questo lo sanno. In campionato le squadre devono ancora capire e migliorare in certe situazioni. Però l’Inter è su tutti i fronti e questo è importante per il calcio italiano”.

Un passaggio particolare è stato dedicato anche alla sfida tra Roma e Real Madrid: “Per i romani e per la società è importante fare la Champions League. Lo stadio sarà tutto esaurito, questo è importante. La Roma di Gasperini giocherà per vincere”. Vieri ha poi commentato il ritorno di José Mourinho al Real Madrid, ricordando anche il legame costruito dall’allenatore portoghese con Roma e con il pubblico giallorosso. “È un grande allenatore, ha vinto tutto in tutto il mondo. Torna a Madrid, in una delle squadre più forti del mondo, e sta facendo molto bene. Torna a Roma dove ha vinto comunque una Conference, quando non vincevano da una vita. Ha fatto molto bene”.

Sul tema degli allenatori e della necessità di concedere tempo ai tecnici, Vieri ha aggiunto: “Bisogna pensare però prima di mandare via gli allenatori, perché poi vanno a finire nelle squadre più forti del mondo. Ci vuole pazienza, non viene tutto facile. Ci vuole pazienza, bisogna stare calmi”.

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