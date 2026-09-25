Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Italia-Belgio 0-2, rissa tra Donnarumma e Lukaku al fischio finale: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Rissa tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku al triplice fischio di Italia-Belgio. Oggi, venerdì 25 settembre, gli azzurri sono stati battuti dai Diavoli Rossi 2-0 nella prima giornata di Nations League allo stadio Olimpico di Roma, al termine di una partita caratterizzata anche da un momento di nervosismo. 

Succede tutto dopo il triplice fischio dell’arbitro Siebert. Mentre i giocatori si stanno salutando al centro del campo si accende una rissa, con protagonisti Donnarumma e Lukaku: il capitano azzurro punta il dito contro l’attaccante belga, intimandogli di tacere. 

Una reazione che non è piaciuta al giocatore del Fenerbahce, che ha reagito con rabbia andando a cercare lo scontro con il portiere del Manchester City. Immediato, e provvidenziale, l’intervento dei compagni di squadra, che hanno allontanato i due. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma 5G, annuncio di Gualtieri: “Lavori al via a inizio 2024, portiamo la città nel futuro”

12 Dicembre 2023
T-Cross

Anteprima mondiale – La nuova T-Cross

7 Luglio 2023

Giornata morti sul lavoro ANMIL. Paolo Capone, Leader UGL: “Sicurezza dei lavoratori sia priorità dell’agenda politica”

8 Ottobre 2021

Ardea, incendio nella rimessa di una villa di Nuova Florida

23 Giugno 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno