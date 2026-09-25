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Italia, Mancini incassa i fischi: “Quando si perde sono meritati…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Roberto Mancini incassa i fischi dell’Olimpico ma vede il bicchiere mezzo pieno. Oggi, venerdì 25 settembre, l’Italia è stata battuta per 2-0 dal Belgio nella prima giornata di Nations League, al termine di una partita dominata per ampi tratti dai Diavoli Rossi, con gli azzurri che non sono riusciti a sfruttare le proprie occasioni uscendo tra i sonori fischi del pubblico. 

“Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi e siamo stati in difficoltà. Nel secondo abbiamo fatto meglio noi, ma senza sfruttare le opportunità. La prestazione non è stata al di sotto delle aspettative”, ha detto Mancini a caldo ai microfoni della Rai.  

“Nel primo tempo hanno giocato meglio loro, ma nella ripresa fino al contropiede del 2-0 abbiamo fatto meglio noi. Quando si perde nessuno è contento e quindi i fischi ci stanno”, ha concluso commentando la rabbiosa reazione dell’Olimpico. 

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