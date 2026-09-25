Simone Annicchiarico squalificato dal Gf Vip, le scuse in diretta: “Mi sono sentito tradito da me stesso”

(Adnkronos) – “Sono un po’ amareggiato, triste, affranto”. Queste le parole di Simone Annicchiarico che stasera, venerdì 25 settembre, è tornato nello studio del Grande Fratello Vip dopo la squalifica. Il concorrente, infatti, è stato costretto ad abbandonare la Casa del reality show dopo aver pronunciato una bestemmia, un’espressione assolutamente vietata e che il Grande Fratello non transige.

Dopo il provvedimento della produzione, Annicchiarico ha trascorso la notte in hotel senza alcun contattato con l’esterno: “Volevo scusarmi con il pubblico da casa e con i miei amici nella Casa. Non è stato voluta, pensata. È stato un vuoto sintattico. Non so come sia uscito, mi sono sentito tradito da me stesso. Mi sono sentito tradito dalla mia testa”, ha spiegato in diretta. L’ex concorrente ha chiesto scusa soprattutto per la paura di aver dato un brutto esempio: “Ho tradito la fiducia di molte persone. L’ultima cosa da sdoganare è pronunciare queste affermazioni in televisione”, ha aggiunto l’ex concorrente.

Annicchiarico ha ricevuto l’affetto e la comprensione dai compagni di viaggio e dallo studio stesso, a partire dalla conduttrice: “Simone siamo consapevoli della gravità dell’accaduto. Noi ti vogliamo bene ma soprattutto il pubblico da casa. Abbiamo capito che la tua attitudine è ben distante da quello che hai detto”, ha detto Ilary Blasi.

Le opinioniste si augurano, dal canto loro, che il Grande Fratello possa concedere una seconda possibilità: “In poco tempo sei stato tante cose positive dentro la Casa: simpatico, ironico e malinconico. Io mi sono affezionato a te, e pensare che un errore possa definirti mi addolora profondamente. E so che non è così. So che non sei quell’errore”, ha detto Selvaggia Lucarelli.

Al momento, tuttavia, la decisione del Grande Fratello è stata confermata: Simone Annicchiarico è stato squalificato. L’ex concorrente, in lacrime, ha lasciato così lo studio con la speranza che prossimamente possa avere l’occasione di “riabbracciare i suoi compagni di viaggio”.

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