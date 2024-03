Istituto Comprensivo Ardea II in finale per il sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Comprensivo Ardea II stacca il biglietto per le Finali dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. La Finale nazionale si svolgerà a Milano, in Bocconi, sabato 25 maggio 2024. L’istituto avrà ben 3 finalisti in gara, due alunni per la categoria C1 (classi prime e seconde SSPG) ed un alunno nella categoria C2 (classi terze SSPG e prime SSSG). Un meraviglioso risultato che premia una programmazione didattica del dipartimento STEM sotto la guida del prof. Floriano del Grosso che ha visto un potenziamento delle competenze logico matematiche anche in orario extracurricolare del PTOF d’Istituto. Grande soddisfazione ha espresso il dirigente scolastico dott.ssa Maria Troianiello per il traguardo raggiunto ricordando che già a dicembre l’I.C. Ardea II aveva trionfato nei Giochi Informatici Bebras dell’Università Statale di Milano, gare di abilità logico-matematiche e informatiche, festeggiando il primo gradino del podio ottenuto da uno dei suoi brillanti studenti.