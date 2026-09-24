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Iran, l’avvertimento di Teheran: “La guerra può arrivare fino all’Oceano Indiano”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il conflitto in Medio Oriente potrebbe allargarsi ulteriormente e raggiungere anche l’Oceano Indiano. A lanciare l’avvertimento è Yahya Rahim Safavi, consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, in un video diffuso dall’agenzia di stampa iraniana Fars.  

Secondo Safavi, “poiché il conflitto si è ormai esteso dal Golfo Persico e dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso” con gli Houthi “è possibile che, in risposta a un’eventuale guerra, questo fronte si estenda ulteriormente, fino all’Oceano Indiano e persino oltre”. 

 

Ieri l’Iran ha ribadito ancora le sue “condizioni” per i negoziati dopo l’intervento dal podio delle Nazioni Unite del presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Su X il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, torna su colloqui di “ieri, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come proseguimento dei colloqui condotti da Paesi mediatori tra Iran e Stati Uniti”, e scrive di “un altro round di scambio di messaggi e chiarimenti tra Iran e Stati Uniti attraverso i mediatori del Qatar”. 

“In questo processo, andato avanti per circa due ore – ribadisce – sono state trasmesse agli americani le posizioni e le condizioni dell’Iran per rilanciare la diplomazia in modo tale da non lasciare dubbi o ambiguità e da non fornire pretesti o scuse a nessuna delle parti”. Tra le “condizioni” dell’Iran, la “fine degli atti di aggressione degli Stati Uniti”, della “guerra su tutti i fronti”, lo “sblocco dei beni iraniani”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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