Incendio in un hotel a Calcutta: 9 morti, tra cui un bambino, e diversi feriti

(Adnkronos) – Almeno nove persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un incendio divampato oggi in un hotel di Calcutta, in India. “Nove persone, tra cui un bambino, sono morte nell’incendio scoppiato nelle prime ore di mercoledì”, ha dichiarato all’Afp, Anuj Sharma, direttore dei vigili del fuoco dello stato del Bengala Occidentale aggiungendo che “un denso fumo ha avvolto l’hotel e alcune vittime sono state trovate nei bagni”. Secondo le prime informazioni, un condizionatore d’aria nell’hotel economico potrebbe essere esploso, causando l’incendio.

Anuji Sharma ha riferito anche che nove persone, sei uomini, due donne e un bambino, sono state tratte in salvo e trasportate in ospedale. In totale si trovavano 60 persone nell’hotel quando è scoppiato l’incendio.

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