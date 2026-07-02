Ippica, grave incidente per la leggenda italiana Frankie Dettori

(Adnkronos) – Grande paura per Frankie Dettori. La leggenda italiana del galoppo mondiale è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Newmarket, nel Regno Unito, mentre viaggiava in auto nel Suffolk. Secondo una prima ricostruzione del Mirror, la sua macchina sarebbe stata colpita nella parte posteriore da un’altra auto, ribaltandosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno estratto Dettori dall’abitacolo e lo hanno trasportato in ospedale.



Dettori avrebbe riportato la frattura di diverse costole e di un pollice e resterà ricoverato sotto osservazione per consentire ai medici di monitorare l’evoluzione del quadro clinico ed effettuare ulteriori accertamenti. Domani, invece, è prevista una nuova Tac.

La H Talent Management, agenzia che cura gli interessi di Dettori, ha spiegato l’accaduto in una nota: “Frankie Dettori è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Newmarket, nella serata di mercoledì 1 luglio. Un altro veicolo ha urtato la parte posteriore dell’auto che Frankie stava guidando, facendola ribaltare”. Il comunicato spiega poi le condizioni di Dettori: “Frankie è stato portato in ospedale. Gli sono state riscontrate diverse costole rotte e la frattura di un pollice. Le sue ferite sono ancora in fase di valutazione e rimane sotto osservazione per ulteriori esami. Desidera ringraziare i servizi di emergenza intervenuti sul posto, insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il team che si sta prendendo cura di lui”.

E ancora: “H Talent Management chiede rispettosamente che la privacy di Frankie venga tutelata in questo momento. Non verranno rilasciati ulteriori commenti finché non ci saranno aggiornamenti significativi”.

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