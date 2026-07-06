iPhone Ultra, il pieghevole Apple in scorte limitatissime

(Adnkronos) – Il debutto del primo smartphone pieghevole di Apple, provvisoriamente denominato iPhone Ultra, è previsto per il prossimo autunno e introdurrà un fattore di forma inedito per l’ecosistema del brand. Il dispositivo dovrebbe integrare uno schermo esterno da 5,5 pollici e un pannello interno flessibile da 7,8 pollici, configurando una superficie visiva vicina a quella di un iPad mini. Il profilo strutturale si preannuncia particolarmente sottile, con uno spessore inferiore ai 5 millimetri da aperto. Il posizionamento commerciale si attesterà nella fascia premium, con una forbice di prezzo stimata tra i 2300 e i 2500 dollari, confermando l’orientamento della linea verso una nicchia di mercato ad alto valore aggiunto.

Le ultime analisi di settore diffuse da Ming-Chi Kuo evidenziano tuttavia complessità significative sul fronte della produzione, destinate a limitare la reale disponibilità del prodotto nelle prime fasi di commercializzazione. Per il terzo trimestre dell’anno si prevede la distribuzione di una quota iniziale compresa tra le 500 mila e il milione di unità, a fronte di un volume complessivo per la seconda metà dell’anno stimato in circa 7-8 milioni di pezzi. Tale scenario evoca la strategia distributiva già osservata nel 2017 in occasione del lancio di iPhone X, quando la presentazione ufficiale di settembre non coincise con l’immediata disponibilità nei negozi, provocando uno slittamento effettivo delle consegne di alcune settimane.

Il divario nei volumi produttivi appare evidente se confrontato con gli standard della gamma tradizionale. I modelli iPhone 18 Pro e Pro Max registreranno infatti spedizioni iniziali stimatili tra i 20 e i 22 milioni di unità nel medesimo trimestre, una quota ampiamente sufficiente a soddisfare la domanda iniziale. Al contrario, la scarsità di componenti per l’iPhone Ultra comporterà tempi di attesa stimati tra le 4 e le 6 settimane, rendendo il terminale difficilmente reperibile prima del mese di dicembre. Questa limitazione strutturale dell’offerta potrebbe inoltre alimentare fenomeni di speculazione sul mercato secondario, con sovrapprezzi per il canale del bagarinaggio compresi tra il 50% e il 100% rispetto al listino ufficiale.

La stabilizzazione dei flussi logistici e una corretta valutazione dell’effettiva domanda globale si registreranno verosimilmente solo a partire dal primo trimestre del 2027, quando l’effetto novità e i colli di bottiglia della filiera saranno parzialmente superati. Fino a quel momento, l’acquisizione del dispositivo nei giorni successivi al lancio rimarrà subordinata alla tempestività delle prenotazioni telematiche, escludendo la possibilità di un acquisto diretto e immediato presso i canali di vendita fisici.

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