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Intesa Sanpaolo, Roberto Bolle: “Sostenerci, prenderci ‘per mano’ è un gesto rivoluzionario oggi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sostenerci, prendersi ‘per mano’ e’ un gesto semplice, potente e rivoluzionario. Soprattutto oggi in tempi di guerra”. Parola di Roberto Bolle, l’etoile internazionale protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Intesa Sanpaolo ‘A mano a mano’ (regia di Sergio e Pietro Castellitto), presentata oggi a Roma nella sede dell’Ordine di Malta.  

“Sono felice di far parte di questo progetto – aggiunge Bolle – bisogna sostenere l’arte e la cultura come fa da anni Intesa San Paolo che mi ha permesso di poter organizzare e promuovere eventi formativi e educativi in ambiti di danza come il progetto ‘Ballo in Bianco’. Danza accessibile a tutti con eventi gratuiti per divulgare la cultura e valori coreutici come la disciplina, il rigore avvicinando le nuove generazioni a riscoprire la bellezza, la parte migliore di se’”.  

E a proposito di bellezza la celebre etoile aggiunge: “Ho girato il mio spot alla Galleria Borghese a Roma, uno scrigno di bellezza, uno dei luoghi più straordinari al mondo. E’ stato veramente emozionante”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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