Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Internazionali, Zverev perde e se la prende con campo: “Peggiore della mia vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alexander Zverev contro i campi degli Internazionali 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista tedesco, numero 3 del mondo, è stato eliminato agli ottavi dall’azzurro Luciano Darderi, che lo ha rimontato con il punteggio di 6-1, 6-7, 0-6 in una partita in cui, a sentire Zverev, anche la terra della BNP Paribas Arena ha fatto la sua parte. 

“È stato molto difficile giocare oggi”, ha detto Zverev in zona mista dopo la sconfitta, “onestamente, penso che il campo penso sia il peggiore su cui abbia mai giocato. Juniors, professionistico, futures, allenamento: non ho mai giocato su un campo dove la qualità della terra è così scarsa”. 

“Ho un match point e la palla mi rimbalza sopra la testa. Ho un break point, la palla rotola”, ha continuato Zverev, “voglio dire, l’avete visto, no? La palla rotola un paio di volte. È difficile giocare così”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Le Foche a un mese dall’aggressione: “Sto meglio, ora quarto intervento”

4 Novembre 2023

Nato, Rutte: “Trump deluso”. E il tycoon minaccia ancora sulla Groenlandia

9 Aprile 2026

Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev al secondo turno – Il match in diretta

8 Aprile 2026

Migranti, Conte: “Accordo Italia-Albania è deportazione”

9 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno