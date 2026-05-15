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Internazionali, Gauff vuole… cambiare i punti del tennis: “Non hanno senso”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Coco Gauff ‘polemica’ con il sistema di punteggio del tennis agli Internazionali d’Italia 2026. La tennista statunitense ha raggiunto, proprio come lo scorso anno quando fu battuta da Paolini, la finale del Wta 1000 di Roma, battendo la rumena Cirstea nei quarti. Dopo il match però Gauff, in conferenza stampa, è andata oltre i temi di campo, sollevando una questione sul sistema di punteggio che regola, da sempre, il tennis. 

Alla domanda se c’è qualcosa che cambierebbe riguardo le regole del suo sport, Gauff ha risposto: “Probabilmente se potessi cambiare una cosa del tennis sarebbero i punti”, ha detto in conferenza stampa allargando il sorriso, “quel 15, 30 e poi 40… non ha semplicemente senso. Inoltre è difficilissimo da spiegare alle persone”. 

Poi Gauff regala la soluzione: “Bisognerebbe fare 1-0-1, qualcosa del genere, oppure almeno incrementarlo. Dovrebbe essere 45, non 40”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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