Edilizia, Berardo (Velux): “Riqualificare puntando a qualità ambienti”

(Adnkronos) – “Lavorare insieme per definire un futuro sostenibile delle abitazioni, sia in termini di qualità della vita e degli ambienti – attraverso la ventilazione e la luce naturale – sia in termini di efficienza energetica e di valorizzazione degli immobili stessi. Oggi la maggior parte delle costruzioni in Italia risale dagli anni ’60 in poi e ha bisogno di essere rivista”. A dirlo è stata Raffaella Berardo, vice-president del Gruppo Velux, partecipando all’incontro ‘Oltre l’efficienza. Qualità degli Ambienti Interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare’, nella sala Caduti di Nassiriya del Senato. Un incontro che si è fatto promotore di un confronto istituzionale, scientifico e industriale sul futuro della riqualificazione edilizia in Italia, ponendo al centro il tema della qualità degli ambienti interni e della salubrità degli edifici.

“Come Velux siamo molto orgogliosi di far parte di questo evento al Senato – sottolinea Berardo – perché si parla di una tematica importante: come i vari interlocutori che intervengono sugli ambienti possano e debbano lavorare insieme. Non si tratta soltanto di lavorare sull’efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono, partendo dal patrimonio edilizio esistente”. Per la vice-president del Gruppo Velux “è importante mettere insieme interlocutori chiave come l’industria, i professionisti del mondo della progettazione, come gli architetti, e ovviamente le istituzioni. In quanto Velux – conclude – sentiamo di avere un ruolo rilevante in termini di innovazione e sostenibilità”.

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