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Verissimo – Le storie, oggi domenica 31 maggio: gli ospiti e le interviste

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 31 maggio, con un nuovo appuntamento di ‘Verissimo- Le storie’ con le interviste più intense della stagione.  

Tra gli ospiti di oggi, il campione di sci Simone Deromedis. Spazio poi al racconto tra padre e figlio di Paolo e Davide Bonolis. Rivivremo l’intervista dei Pooh, l’intenso racconto di Heather Parisi e la storia d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. 

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