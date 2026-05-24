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Lecce-Genoa 1-0, giallorossi salvi all’ultima giornata. Cremonese retrocessa in B

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il Lecce di Di Francesco supera 1-0 il Genoa di De Rossi, si aggiudica il derby tra ex giallorossi, e si regala la salvezza con 38 punti. A decidere la sfida del Via del Mare di oggi, domenica 24 maggio, il gol di Lameck Banda al 6′: Leali si oppone a Cheddira, e Banda si avventa sul pallone per segnare il gol salvezza con un tiro sotto la traversa. Nella ripresa Lecce vicino al raddoppio al 68′ con il palo colpito da Pierotti di testa sul cross di Gallo. 

A retrocedere in Serie B è la Cremonese, che perde in casa 1-4 contro il Como (qualificato in Champions) e saluta la massima serie dopo una sola stagione. 

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