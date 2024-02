Intelligenza artificiale, Google investe 25 milioni di euro nella formazione in Europa

(Adnkronos) – Google ha annunciato un piano di investimento di 25 milioni di euro per sviluppare competenze e formazione in intelligenza artificiale in Europa. L'iniziativa, che punta principalmente alle comunità sottoservite e vulnerabili, segna un passo significativo verso l'allargamento dell'accesso alla tecnologia in tutto il continente. Il finanziamento sarà disponibile in tutta la regione, con un primo stanziamento di 10 milioni di euro riservato specificamente per migliorare le competenze in AI dei lavoratori. Questa mossa non solo mira a colmare il divario tecnologico ma si propone anche di equipaggiare gli individui con le competenze necessarie per prosperare nell'economia digitale in evoluzione. Il finanziamento fa parte della nuova sezione di Google AI Opportunity Initiative for Europe, che include anche un maggior sostegno alle start-up e l'espansione delle sessioni di formazione online gratuite sull'AI di base in un numero maggiore di lingue. L'obiettivo è quello di abbattere le barriere linguistiche e culturali che spesso impediscono l'accesso equo alle risorse educative. Matt Brittin, presidente di Google per l'EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), ha sottolineato l'importanza di rendere l'AI costruita da e accessibile a tutti per garantire che la tecnologia porti benefici diffusi. "Supportare persone e paesi nel cogliere l'opportunità offerta da questa tecnologia è uno dei nostri obiettivi primari", ha affermato Brittin in un post sul blog, evidenziando come l'Europa possa guidare il cammino nell'utilizzo dell'AI per creare un'economia forte ed equa. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...