“Insieme a te”: il nuovo singolo di HER|MESS

Dal 13 ottobre 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “INSIEME A TE” (distribuito da Ada Music Italy), il nuovo singolo di HER|MESS.

“Insieme a te” è un brano che nasce in studio dall’idea di combinare uno stile cantautorale con ritmi più dance e con influenze di sound prettamente internazionali.

Il brano esprime un conflitto emotivo intenso tra la paura della fine e il desiderio di ricominciare. È una canzone che tratta di emozioni complesse e della lotta per mantenere viva una relazione.

Il testo dipinge il quadro di una connessione intensa tra due persone, una struggente voglia di stare insieme e vivere ogni momento. Ma è anche un’ode all’incertezza delle relazioni, alla paura di perdere ciò che si tiene caro e al desiderio di trovare il coraggio di vivere appieno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Insieme a te è una canzone che cattura l’essenza di una storia intensa e appassionante per stimolare emozioni profonde e riflessioni sulla vita, sull’amore e sul desiderio. Un invito a vivere la vita senza rimpianti e a cercare l’amore con coraggio. Voglio leggere la gente e i segni che portano addosso, riportandoli nelle mie canzoni e sperando che queste possano aiutarle”

Biografia

Hermes Giordano Leandri, nome d’arte di HER|MESS (il suo disastro), è un giovane cantautore di 25 anni originario di Marino. Nato da madre cubana e padre italiano, fin da bambino ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica dilettandosi tra le note di un pianoforte.

Dopo aver scritto canzoni per diversi anni come autore per cantanti sia affermati che emergenti, ha deciso di dare voce alla sua musica personale, mettendo da parte il ruolo di autore per terzi e permettendo alla sua voce e alla sua vena artistica di esprimersi appieno.

HER|MESS ha anche partecipato a vari concorsi musicali a livello pianistico, tra cui il “V concorso nazionale Musica e Cinema”, dove ha ottenuto vari premi sia individualmente che con l’orchestra giovanile Giacomo Carissimi.

Nel 2018 ha partecipato al suo primo concorso come cantautore, il Tour Music Fest, dove ha avuto l’opportunità di avere un’esperienza formativa unica grazie alla presenza di Mogol nella commissione artistica. I consigli e i suggerimenti di Mogol sono diventati una preziosa parte del suo bagaglio artistico.

Nel 2019, HER|MESS ha partecipato ad Area Sanremo e nel 2021 giunge fino alla finale del Premio Internazionale Je so Pazzo. Durante questo periodo, ha anche iniziato a lavorare come autore, collaborando inizialmente con Stefano Borzi e successivamente con altri artisti nel panorama musicale.

Un passo cruciale nella sua crescita artistica è stato l’incontro con il rinomato Vocal Coach David Pironaci, che ha contribuito e sta contribuendo in modo significativo alla tecnica vocale dell’artista e alla sua evoluzione artistica. Un altro momento importante della sua carriera è stato l’incontro con il produttore Alberto Lattanzi, noto come Latta. Insieme, hanno lavorato per combinare uno stile più cantautorale con ritmi dance e influenze sonore internazionali, creando così un suono unico.

