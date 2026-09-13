Indonesia, traghetto colpito da una tempesta nel Mar di Giava: un morto e 103 passeggeri salvati﻿

(Adnkronos) – Sono 103 le persone evacuate finora dal traghetto Virgo Transport 8, rimasto intrappolato in una violenta tempesta in Indonesia. A bordo della nave si trovavano complessivamente 243 passeggeri. Le squadre di soccorso stanno proseguendo le operazioni per mettere in salvo le persone ancora presenti sull’imbarcazione. Le autorità indonesiane hanno inoltre confermato il decesso di una persona.

La nave è stato colpito dal maltempo mentre era in navigazione nel Mar di Giava. In precedenza, le autorità avevano comunicato di aver perso i contatti con la Virgo Transport 8, facendo scattare immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso.

Il traghetto era partito il 12 settembre da Surabaya, nella provincia di Giava Orientale, con destinazione Banjarmasin, nel Kalimantan Meridionale, sull’isola del Borneo. La perdita delle comunicazioni era stata segnalata nelle prime ore di oggi, 13 settembre, quando le condizioni meteorologiche avevano reso particolarmente difficili le operazioni di navigazione.

Le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungere la nave e a evacuare 103 persone. Le operazioni proseguono per portare in salvo gli altri passeggeri ancora a bordo.

Nel corso dei soccorsi è stato confermato anche un decesso. Le autorità non hanno al momento fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della morte, mentre continuano gli interventi per mettere in sicurezza tutti i passeggeri coinvolti.

L’Indonesia, configurandosi come un arcipelago composto da 17.000 isole, utilizza i traghetti come infrastruttura di trasporto primaria, data la maggiore economicità e accessibilità delle rotte marittime rispetto al comparto aereo. La carente applicazione degli standard di sicurezza determina tuttavia un tasso di incidenti marittimi significativamente elevato.

L’allarme per la sicurezza dei collegamenti marittimi arriva dopo altri gravi incidenti avvenuti nella regione. Nelle Filippine, il bilancio delle vittime di un incendio a bordo di un traghetto è salito a 76 morti, mentre le autorità hanno avviato le procedure per l’identificazione delle salme.

Parallelamente, al largo di Bali un incendio è divampato su un altro traghetto, provocando un morto. In questo caso, 172 persone sono state tratte in salvo dalle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.

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