Incidente stradale per Daniel Maldini a Milano, sei feriti in scontro tra auto

(Adnkronos) –

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Milano e che ha coinvolto anche Daniel Maldini, attaccante del Cagliari e figlio dell’ex capitano del Milan Paolo. Il 24enne era reduce dal match vinto 2-1 sul campo dell’Atalanta a Bergamo. Nella sfida, il figlio d’arte ha firmato il gol decisivo su calcio di rigore. Maldini, a quanto apprende l’AdnKronos, sta bene ed è già a casa dopo gli accertamenti sanitari. Secondo la ricostruzione, un veicolo che percorreva via Caracciolo in direzione di via Mac Mahon si è scontrato con l’auto condotta da Maldini, proveniente da piazza Caneva e in transito in via Tolentino. All’intersezione, non regolato da semaforo, il veicolo guidato dal calciatore avrebbe impegnato l’incrocio senza concedere la precedenza ai mezzi provenienti da sinistra.

L’impatto è avvenuto tra la parte anteriore destra del primo veicolo e la parte anteriore sinistra dell’auto di Maldini. A seguito dello scontro, la prima vettura è stata proiettata contro una terza auto regolarmente parcheggiata negli spazi riservati ai residenti lungo via Caracciolo. Il bilancio è di sei feriti, tutti soccorsi in codice giallo e trasportati negli ospedali Policlinico, San Carlo e Fatebenefratelli. Sono stati inoltre richieste le verifiche sanitarie previste dagli articoli 186 e 187 del Codice della strada. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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