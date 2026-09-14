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Incidente in laguna a Venezia, proseguono le ricerche di Gabriella dispersa nel Canale Tessera: elicottero sorvola zona

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Proseguono nel Canale
Tessera, a Venezia, le ricerche di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa nell’incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi. Della donna ancora nessuna traccia. 

Intanto ieri è stata dichiarata la morte del marito della 26enne, Sean Michieli, pescatore di vongole di 25 anni di Burano, ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre dopo il drammatico incidente. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco anche con un’imbarcazione, dal comando di Padova, dotata di ecoscandaglio. La zona viene sorvolata dall’elicottero Drago del reparto volo di Venezia.  

Stando a quanto aveva riferito ieri l’ex governatore del Veneto, Luca Zaia, sui propri canali social, Gabriella e Sean erano sposati da soli tre mesi e aspettavano il loro primo figlio. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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