Incendi: rogo nella notte sulle impalcature di un edificio a San Lorenzo

Incendio nella notte nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Il rogo, originato da un telo di plastica che stava coprendo le impalcature di uno stabile abitato, è stato notato da una pattuglia dei carabinieri, in transito in auto in via dei Sabelli, angolo via dei Latini. I militari sono intervenuti spegnendo le fiamme, che erano all’altezza del primo piano, impedendo così che si espandessero al resto dello stabile. Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’edificio. Non ci sono stati feriti. Restano ancora da accertare le cause dell’incendio.

