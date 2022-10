Roma, inaugurata area giochi a Villa Sciarra: Ora un intervento di restauro che riguarderà l’intero parco

Consegnata ieri a Villa Sciarra alle bambine e ai bambini del territorio e alle loro famiglie un’area giochi completamente rinnovata, più completa e sicura. A tagliare il nastro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che nell’occasione ha illustrato le prossime azioni in programma: in particolare, verranno effettuati lavori per un totale di 11,35 milioni di euro nell’ambito del progetto Caput Mundi del Pnrr, per la sistemazione delle fontane, delle finte rovine e per un importante intervento di contrasto al dissesto idrogeologico che oggi interessa una parte consistente della villa. Oltre 2 milioni saranno impiegati specificatamente per interventi sul verde.

“Interventi – ha sottolineato il sindaco Gualtieri – che si aggiungono all’impegno straordinario dei cittadini e del comitato locale in una villa molto sentita e curata dalla comunità. L’amministrazione fa la sua parte, con le risorse europee farà i restauri necessari in punti importantissimi della villa, e contemporaneamente sostiene i cittadini che ci aiutano a valorizzare questo luogo straordinario“.

“Siamo molto contenti della riapertura di questa che è la 43esima area ludica completata dal nostro insediamento con giochi nuovi, pavimentazione antitrauma e l’utilizzo di materiali sostenibili – ha dichiarato il Sindaco – con altre 46 aree che sono in fase di completamento per il prossimo anno, da via Taverna a via Lima, da piazza San Cosimato al Parco Marta Russo, da Villa Pamphili a Villa Gordiani“.

