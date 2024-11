X Factor 2024, l’annuncio dell’eliminata Lowrah infiamma il web: cos’è successo

Dopo essere stata eliminata da X Factor 2024, Lowrah torna sui social e con un annuncio scatena il web. Ecco cosa ha detto.

Ad un passo dalla finalissima, Lowrah è stata eliminata dicendo così addio al sogno di potersi esibire sul palco di X Factor 2024 che, per la finale del 5 dicembre che si svolgerà in Piazza del Plebiscito a Napoli. In una puntata ricca di emozioni durante la quale i concorrenti ancora in gara hanno presentato gli inediti con cui sono entrati ufficialmente nel mondo della discografia italiana, Lowrah non è riuscita a superare la puntata.

Dopo essersi esibita con l’inedito “Malasuerte” durante la prima manche, nella seconda manche, Lowrah del team di Paola Iezzi si è esibita con Hollaback Girl di Gwen Stefani finendo al ballottaggio con Punkcak. A lasciare il talent show di Sky, poi, è stata proprio la cantante della squadra di Paola Iezzi. Subito dopo essere stata eliminata, Lowrah è tornata sui social dove, non solo ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, ma anche svelato i suoi prossimi impegni dando così il via a quella che è una nuova avventura.

Lowrah dopo X Factor 2024: dove è possibile vedere la cantante

Con l’eliminazione di Lowrah a cui non è bastato il ritmo dell’inedito “Malasuerte” per continuare l’avventura sul palco di X Factor 2024, Paola Iezzi è rimasta senza concorrenti e, nelle prossime puntate del talent show, dovrà limitarsi ad osservare i cantanti delle squadre di Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jack La Furia. Nonostante l’eliminazione, invece, Lowrah, sui social, ha sfoggiato il suo sorriso e il suo entusiasmo per l’inizio di una nuova avventura.

Con l’eliminazione da X Factor, infatti, per Lowrah inizia ufficialmente la sua carriera musicale come ha annunciato lei stessa sui social. “Grazie a tutti per il mega supporto. Ci vediamo domani a Roma per il meet and greet. Vi amo cuoricini”, ha scritto Lowrah a cui, poi, Paola Iezzi ha dedicato delle dolci parole.

“Solidarietà, libertà e fiducia in se stessi, questo, ora che ci penso, è ciò che ho provato a trasmettere a @lowrah____ e mi sento di dire: missione compiuta! Prenditi tutto, dolce Laura, e poi condividilo con noi”, le parole di Paola Iezzi. “La mia ariete del cuore. Grazie per tutto”, la risposta di Lowrah che con la sua coach ha instaurato un legame speciale.