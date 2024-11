Uomini e Donne, Mario richiamato da Maria De Filippi. Poi la confessione dell’ex dama: “Mi ha scritto”

Maria De Filippi ha richiamato Mario Cusitore al centro dello studio, lo stesso cavaliere dopo puntate in silenzio è rimasto spiazzato.

I colpi di scena a Uomini e Donne non finiscono mai, è ormai nota la decisione che riguarda Mario Cusitore, ma intanto nella puntata che è andata in onda il 21 novembre Maria De Filippi ha chiamato il cavaliere al centro dello studio. Erano puntate che l’ex corteggiatore di Ida era rimasto in silenzio e lui stesso è rimasto spiazzato dalla richiesta della conduttrice. Poi un’ex dama ha fatto una confessione su di lui che ha spiazzato non poco.

Insomma, Cusitore continua a essere al centro dell’attenzione sia nel programma che all’esterno. Eppure sembrava che fosse intenzionato a chiudere con l’ex dama e invece a quanto pare, le cose potrebbero essere andate diversamente.

Mario Cusitore, la segnalazione dell’ex dama su di lui

Mario Cusitore tra qualche puntata lascerà Uomini e Donne, è questo quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni di una delle ultime registrazioni del programma. L’esperto del daiting show ha raccontato che l’ex corteggiatore di Ida ha deciso di andare via.

Nella puntata andata in onda il 21 novembre era ancora presente e l’abbiamo visto tornare al centro studio dopo che Maria De Filippi l’ha chiamato. Erano diverse puntate che era rimasto un po’ in secondo piano e questo giovedì la conduttrice gli ha detto che c’erano due persone per lui, Gessica e Alice. Dopo che si sono presentate sono intervenuti a parlare Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno subito accusato di mandare sempre tutte via. Gianni ha anche aggiunto: “Maria facciamogli vedere le foto, visto che le sceglie solo per l’impatto estetico“. La conduttrice, poi, ha preferito andare avanti con il trono di Michele.

Intanto, è tornata a parlare di Mario Cusitore Maura Vitali, che era tornata a Uomini e Donne per conoscere meglio Mario. L’ex dama a Pugnaloni ha raccontato che il cavaliere le avrebbe riscritto mentre era ancora nel programma. “(…) Una sorta di gelosia perché ero con Pierpaolo“, queste le parole della donna. Un colpo di scena, visto che Mario aveva deciso di chiudere la conoscenza con lei.

Alla luce della sua rivelazione e delle varie segnalazioni circolate su Mario Cusitore durante Uomini e Donne, sembrerebbe che il cavaliere al di fuori del programma potrebbe aver continuato a frequentare altre donne. E forse questo lo potrebbe aver spinto a lasciare il programma di Maria De Filippi, chiaramente sono solo supposizioni, ma viste come sono adnate le cose – al momento – c’è chi crede che fuori abbia qualcun altro. Difficile dirlo, al momento non ci resta che aspettare le prossime puntate per vedere il suo addio definitivo e capire poi cosa dirà riguardo al suo abbandono.