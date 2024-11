Sfiorata rissa a Uomini e Donne, Tina e Gemma faccia a faccia: la reazione di Maria De Filippi è immediata

Scintille a Uomini e Donne, Tina e Gemma questa volta sembra quasi che stavano arrivando alle mani: cosa ha detto Maria De Filippi.

La puntata di Uomini e Donne del 22 novembre si è aperta all’insegna delle tensioni, ancora una volta protagoniste di uno scontro sono state Gemma Galgani e Tina Gemma, ma in quest’occasione sembra che gli animi tra dama e opinionista si siano scaldati davvero tanto. Sono volate urla, offese ed è dovuta intervenire Maria De Filippi.

C’è stato anche un momento in cui sembrava che Tina e Gemma potessero arrivare alle mani, quando si sono avvicinate l’una all’altra e hanno iniziato a urlarsi contro faccia a faccia. Insomma una scena anche piuttosto violenta, nessuno si sarebbe aspettato che tra le due “acerrime nemiche” la situazione potesse degenerare a questi livelli. Cosa ha fatto Maria De Filippi?

Tensione tra Gemma e Tina, interviene Maria De Filippi subito

La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 22 novembre si è aperta con Tina Cipollari che era già sul piede di guerra nei confronti di Gemma Galgani, per le parole che ha usato su di lei a Verissimo. La dama aveva accusato l’opinionista di voler rovinare tutti i suoi momenti più belli. Allora Tina le ha detto che invece di parlare di lei dovrebbe raccontare come lei sia stata l’amante di personaggi vip o ad esempio del suo matrimonio lampo. Maria De Filippi ha provato a cambiare discorso, ma Tina ha detto alla conduttrice: “Non ti devi intromettere“.

Duro scontro tra Gemma e Tina a Uomini e Donne (Foto screen Wittytv.it) – Lecodellitorale.it

Così Tina si è scagliata contro la dama praticamente subito dopo i saluti della De Filippi e ha “minacciato” la dama, avvisandola che sta preparando una serie di cose da far vedere a Fabio per fargli capire chi è davvero. Gemma quasi in lacrime si è rivolta a Maria De Filippi: “Io una cosa del genere non la posso sopportare“. Poi ha spiegato che lei in questo modo non riuscirebbe ad andare avanti e anche le sorelle le avrebbero suggerito di lasciare Uomini e Donne.

Gemma ha poi detto che lei non riesce a continuare così, dicendo anche che “nessuno è intervenuto” in sua difesa, così la conduttrice le ha spiegato che non interviene perché è abituata alle loro liti. La dama ha ripetuto che non ne può più, che sono “14 anni di offese”. Tina ha chiesto a Maria di far rivedere l’esterna che lei aveva fatto con Fabio, quella piccante, la conduttrice ha provato a riportare la calma, poi ha detto alla dama: “Ognuno ha un’autonomia di pensiero, non è che la gente crede ciecamente a quello che dice Tina“.

L’opinionista, però, ha continuato accusandola di aver avuto in passato diversi amanti noti. La situazione è precipitata, la conduttrice in un primo momento aveva provato a farle calmare, poi ha detto: “Ma vi vedete ogni settimana“. Poi Tina e Gemma sono arrivate a uno scontro ancora più animato, con l’opinionista che ha iniziato a urlare: “Ti devi calmare“. E Gemma che ha risposto: “Ti devi calmare anche tu“.

Dopo aver visto l’esterna Tina è tornata alla carica e ha parlato con Fabio, raccontandogli cosa ha fatto Gemma nel corso degli anni di Uomini e Donne, il cavaliere le ha risposto: “A me non me ne frega del passato“. Poi ha continuato a ripetere: “Il passato è passato” e poi ha spiegato all’opinionista che lui vede la verità e non vede in Gemma alcuna bugia.

Maria De Filippi ha poi detto al cavaliere che una signora ha scritto alla redazione per conoscerlo, ma lui ancora una volta ha declinato l’offerta, dicendo che è interessato a Gemma, la dama l’ha ringraziato per il gesto.