Alberto Matano come non l’avete mai visto: beccato così a Ballando con le stelle – Video

Alberto Matano come non l’avete mai visto: il giornalista beccato così a Ballando con le stelle di cui è ballerino per una notte.

Alberto Matano è pronto a mettere da parte i panni di giornalista e conduttore per indossare quelli da ballerino per mettersi in gioco sulla pista di Ballando con le stelle 2024. Matano che, ogni settimana, commenta a bordo pista le esibizioni delle coppie in gara, ha accettato l’invito di Milly Carlucci di essere, per una puntata, ballerino per una notte. Durante la puntata in onda il 23 novembre 2024, così, Matano abbandonerà la sedia a bordo pista, per ballare e raccogliere il tesoretto che servirà, poi, ad aiutare una coppia in difficoltà.

Come tutti coloro che l’hanno preceduto, anche Matano si è allenato per tutta la settimana insieme ad una maestra di Ballando che, per evitare infortuni e incidenti vari, ha utilizzato un trucco che ha sorpreso il giornalista che, sui social, si è mostrato come non aveva mai fatto prima.

Alberto Matano a Ballando con le stelle: beccato così in sala prove

Per chi non è ballerino, affrontare le dure prove previste da Ballando con le stelle non è affatto semplice. I concorrenti trascorrono ore e ore in sala prove insieme ai maestri per preparare le varie esibizioni con cui provano a conquistare la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Mariotto e Selvaggia Lucarelli ma anche il pubblico. Spesso, a causa dei duri allenamenti, i concorrenti devono fare i conti con infortuni più o meno gravi com’è successo a Nina Zilli che è stata costretta a ritirarsi e che ora sta tentando di recuperare in vista del ripescaggio.

Per evitare di farsi male, Alberto Matano ha così deciso di allenarsi con le dovute precauzioni. Giada Lini, la maestra di Ballando con cui si sta allenando, ha così sistemato una serie di materassini nella sala in modo da attutire eventuali cadute durante il ballo.

“Siamo in sala delle stelle e guardate cosa ha messo Giada” – annuncia Matano nel video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. “I salvavita”, risponde la ballerina. “Per la salvaguardia di tutte le ballerine, ecco i materassini”, dice ancora la maestra che, con la presenza dei materassini, protegge anche la propria incolumità per la numerosa presenza di prese nella coreografia. L’esibizione di Matano a Ballando con le stelle, dunque, si preannuncia imperdibile.