Ballando con le Stelle, Nina Zilli recupera? La decisione della cantante: cosa accade sabato

La cantante Nina Zilli tornerà come concorrente a Ballando con le Stelle? Cosa sta succedendo nel programma di Milly Carlucci.

Nina Zilli si sta preparando intensamente per il ripescaggio a “Ballando con le stelle”, previsto per il 30 novembre. La cantante, ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha condiviso i suoi sentimenti e le sue aspettative per la prossima puntata del celebre show televisivo.

Secondo quanto rivelato, sarà una serata ricca di emozioni e colpi di scena, dove verrà deciso chi avrà la possibilità di rientrare in gara. Nina ha confessato di essere partita da zero nel mondo del ballo: “non sapevo fare nulla”, ha ammesso, sottolineando l’importanza dell’insegnamento ricevuto da Pasquale La Rocca.

Ballando con le Stelle, la decisione di Nina Zilli

Pasquale La Rocca è noto per essere un maestro eccezionale nel panorama di Ballando con le stelle, avendo già ottenuto numerose vittorie. Tuttavia, il suo percorso con Nina Zilli è stato interrotto a causa di un infortunio che ha costretto la coppia al ritiro temporaneo dalla competizione. Questo evento ha rappresentato un momento difficile sia per la cantante che per il suo maestro. Nonostante ciò, entrambi sono pronti a tornare più forti di prima e dimostrare al pubblico e alla giuria il loro valore.

La competizione in Ballando con le stelle è sempre molto accesa e quest’anno non fa eccezione. Nonostante Bianca Guaccero e Federica Nargi siano considerate tra le favorite alla vittoria finale, Nina Zilli non si lascia scoraggiare. Insieme a Pasquale La Rocca, è determinata a dare il massimo sul palco, sperando di conquistare sia la giuria che il pubblico a casa. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che meritano un posto nella competizione fino all’ultimo ballo.

Durante l’intervista concessa a Caterina Balivo nel programma “La volta buona”, Nina Zilli ha aperto una finestra sulla sua vita privata parlando del suo grande amore Daniele. Ha raccontato come si sono incontrati grazie alla trasmissione Viva Rai2 e Fiorello ed hanno subito capito di essere anime gemelle. Daniele non manca mai di dimostrarle il suo affetto; recentemente le ha inviato un video ricordandole quanto sia importante per lui.

Inoltre, Nina ha toccato tematiche delicate come quella del bullismo che l’ha vista vittima in passato; momenti difficili dai quali è riuscita ad emergere grazie anche al supporto della madre che l’ha sempre incoraggiata a farsi valere nella vita.