In uscita nelle librerie “La Vena Mazzarini” di Niky Marcelli

Fisio fit

Per Santelli Editore esce La Vena Mazzarini – in libreria dal oggi -, il nuovo romanzo firmato dallo scrittore Niky Marcelli, che segna il ritorno di uno dei suoi personaggi più felici, l’Ispettore Capo Anna Bonoli (reintegrata in Polizia di Stato e neo promossa nel ruolo) del distaccamento di Polizia di Cesenatico, già protagonista del fortunato La Strega Spiaggiata, uscito nel 2019.

Lo scenario che fa da sfondo a questa nuova indagine è ancora la Romagna, così cara all’autore, che nella ridente Cesenatico crea l’intreccio partendo dal fortuito rinvenimento di uno scheletro femminile presso un iconico canale leonardesco – la Vena Mazzarini, appunto – che taglia a metà gran parte della cittadina, partendo da Porto Canale.

Un caso che dovrebbe essere di competenza della Scientifica e Squadra Mobile di Forlì, dal quale la Bonoli non ha però nessuna intenzione di venirne estromessa. Con l’avallo ufficioso del Commissario Luca Zoffoli, responsabile delle indagini e suo ex superiore, si mette subito all’opera. Sfruttando sia il supporto dei colleghi e degli amici di sempre… ma anche attraverso l’aiuto di alcuni nuovi ed inattesi alleati, che le daranno modo di coronare la sua inchiesta parallela, arrivando alla verità.

Impossibile non provare empatia per la Bonoli (che ricorda per certi versi una sorta di “Rocco Schiavone in gonnella”), soprannominata “la Lince”, un poliziotto per certi versi scomodo e assolutamente poco formale dalla vita disordinata e con una precisa inclinazione per il gin tonic.

Marcelli è abile nel tratteggiare le situazioni e le persone che caratterizzano la narrazione, arricchendo una scrittura fluida ed ispirata con una serie di citazioni gustose tra le più disparate: canzoni anni ’80, motti latini, annotazioni storiche, rimandi al precedente La Strega Spiaggiata e simpatiche locuzioni dialettali romagnole che rendono, se possibile, ancora più gustosa la lettura.