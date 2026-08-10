Immigrazione, Tajani “Rafforzare Frontex e creare hub per rimpatri in Africa”

ROMA (ITALPRESS) – “Condivido le proposte di Manfred Weber e del PPE” sul quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Potenziare Frontex come una vera agenzia europea di guardia di frontiera con uomini, mezzi e poteri adeguati. Combattere senza tregua le organizzazioni criminali dei trafficanti. Realizzare hub per i rimpatri in Africa e accelerare quelli di chi non ha diritto a restare in Europa. Ma anche più cooperazione con i Paesi di origine e transito con investimenti, formazione in loco e migrazione regolare utile alla nostra economia”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X. “Ceuta è stata un banco di prova e un insegnamento: la lotta contro l’immigrazione illegale è un compito comune. Scelte unilaterali di singoli Paesi non possono scaricare le loro conseguenze sui Paesi partner. L’immigrazione si governa insieme. L’Europa protegga i suoi confini”, conclude Tajani.

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