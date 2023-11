Ilary Blasi e la verità su Totti, ecco il docufilm su Netflix

(Adnkronos) –

Adesso parla Ilary Blasi. La showgirl, dopo la separazione da Francesco Totti, è la protagonista di Unica, il docufilm di Netflix disponibile dal 24 novembre. Il trailer diffuso dalla piattaforma contiene l'annuncio dell'ex partner della bandiera della Roma. "A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me", dice Ilary Blasi nel filmato. La coppia, che ha 3 figli, sta gestendo la separazione, che come è prevedibile tiene banco periodicamente sulle news tra aggiornamenti dal tribunale e cronaca rosa. Il tribunale civile di Roma ha stabilito che i 4 celeberrimo Rolex motivo di diatriba dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Il giudice ha accolto una delle richieste della presentatrice, assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, esprimendosi nella causa ‘possessoria’. Una decisione che riguarda il possesso e non la proprietà degli orologi, di cui il calciatore chiedeva la restituzione. Alle parti è stato assegnato il compito di trovare il modo per garantire che entrambi possano usare i Rolex. Totti, ora legato a Noemi Bocchi, è tornato sul 'tema Blasi' in una recente intervista al Corriere della Sera. "Abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti", spiega il Capitano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

