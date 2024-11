Ilaria e Vincenzo, terremoto a Uomini e Donne dopo il ritorno: bomba su Barbara De Santi

Ilaria e Vincenzo, dopo aver lasciato Uomini e donne, tornano in studio e scatenano il terremoto: bomba su Barbara De Santi.

Ritorno bomba a Uomini e Donne di Ilaria Volta e Vincenzo La Scala che, dopo aver lasciato il programma, hanno accettato l’invito della redazione per raccontare al pubblico come procede la relazione lontano dalle luci delle telecamere. Ilaria e Vincenzo si sono conosciuti nel parterre del trono over cominciando una conoscenza dopo aver messo fine alle rispettive frequentazioni: lei, infatti, prima di dedicarsi totalmente a Vincenzo, è uscita sia con Jury che con Gabriele mentre lui, dopo un bacio con Barbara De Santi, ha deciso di chiudere le porte ad altre conoscenze.

Criticati dagli opinionisti, Ilaria e Vincenzo hanno così deciso di dire addio alla trasmissione ma nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2024, sono tornati in studio dove è scoppiata una durissima discussione che ha coinvolto Barbara De Santi e Tina Cipollari.

Ilaria e Vincenzo: querele, accuse e parole forti a Uomini e Donne

Tutto inizia con l’arrivo in studio, mano nella mano, di Ilaria e Vincenzo. La coppia racconta che tutto sta procedendo a gonfie vele dopo l’addio alla trasmissione e che tutto sta andando come avevano immaginato. Il racconto felice della coppia, tuttavia, lascia, poi, spazio a durissime discussioni. Barbara De Santi si intromette nella conversazione tra i due tornando al famoso messaggio che le aveva inviato Vincenzo e sottolineando di averla illusa. Il cavaliere ribadisce di non averla mai illusa e dal messaggio, letto in studio, non traspare nulla di così importante.

Ilaria, visibilmente infastidita, svela di aver querelato Barbara De Santi per la frase “da un letto all’altro”. In studio, Vincenzo e Ilaria si sono scagliati contro Barbara, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tra Vincenzo e Gianni, poi, è arrivata la pace e una stretta di mano mentre Tina ha continuato a replicare alle accuse di Ilaria.

Ilaria, in particolare, ha accusato Tina di essere rimasta in silenzio e di non averla difesa dal durissimo attacco di Barbara De Santi rea di aver pronunciato una frese ingiusta nei confronto di qualsiasi donna. Tra le due sono volati stracci e nessuna pace. Lo studio si è così trasformato in una polveriera con Maria De Filippi che, con i suoi interventi, ha provato ad evitare che la situazione degenerasse.