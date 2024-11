Uomini e Donne, scatta la denuncia. Dopo l’accusa, la dama ha scelto le vie legali: cosa sta accadendo

Colpo di scena a Uomini e Donne, una dama ha deciso di agire per vie legali, nessuno se lo sarebbe aspettato: è scoppiato il caos in studio.

A Uomini e Donne accade davvero di tutto, secondo le ultime anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni una dama avrebbe deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di un altro personaggio del daiting show. Dopo aver ricevuto una serie di accuse, non ci ha visto più e ha avuto questa forte reazione.

Quando l’ha spiegato in studio, proprio mentre si stava registrando la puntata, si è scatenato il caos. Tina Cipollari ha continuato ad accusare e attaccare la dama, nonostante quest’ultima avesse parlato della denuncia che ha fatto.

Uomini e Donne, dama sceglie di denunciare un’altra protagonista: cosa è successo

Nella giornata di venerdì 15 novembre è stata registrata un’altra puntata di Uomini e Donne, a riportare le anticipazioni è stato Lorenzo Pugnaloni che ha raccontato i diversi colpi di scena.

Secondo quanto raccontato dall’esperto del daiting show, protagonisti di una parte della registrazione sono stati Ilaria e Vincenzo che sono tornati in studio dopo che su consiglio di Maria De Filippi avevano deciso di lasciare il programma per conoscersi fuori. La coppia ha raccontato come stanno andando le cose, ma non sono mancate le polemiche. Ex dama ed ex cavaliere hanno spiegato che tutto sta procedendo a gonfie vele e non si sarebbero mai separati, ma il colpo di scena è un altro.

Ilaria ha raccontato di aver querelato Barbara per averle detto che lei passerebbe “da un letto a un altro“. Così è iniziata una lunga discussione in cui Barbara, Gianni e Tina si sono praticamente “alleati” attaccando la nuova coppia, anche se alla fine Sperti e Vincenzo si sono stretti la mano come segno di una “pace fatta”. Tina, invece, ha continuato a dirne di tutti i colori a entrambi e Ilaria ha accusato l’opinionista di non aver detto nulla come donna quando Barbara ha usato quella triste espressione nei suoi confronti.

Da qui secondo Pugnaloni “sono volati stracci tra le due“. Successivamente la De Santi è andata a prendere il suo cellulare per far leggere il messaggio che le aveva inviato Vincenzo e di cui ha parlato a lungo, a questo punto è venuto fuori che il cavaliere davvero non le aveva detto nulla di che e la dama aveva un po’ ingigantito il tutto.