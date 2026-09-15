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Il principe Harry compie 42 anni, gli auguri di Meghan sui social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il principe Harry compie oggi 42 anni e Meghan ha celebrato il compleanno del marito con un post su Instagram accompagnato da diverse foto di famiglia. La duchessa di Sussex ha pubblicato un dolce scatto di Harry che bacia la figlia, la principessa Lilibet, e molte altre immagini presumibilmente scattate nella campagna inglese. In apertura del post, un’immagine in bianco e nero del secondogenito di Re Carlo a cui segue una foto di Harry con il figlio, il principe Archie, apparentemente intenti a organizzare una partita di tiro con arco e palloncini. In una delle foto, appare anche il cane Pula, che segue il resto della famiglia su un trattore. C’è poi uno scatto che vede il principe che scia con Lilibet e un altra ancora, in bianco e nero, che mostra un tenero bacio fra e Harry e Meghan in un vigneto. Meghan ha accompagnato il montaggio con la didascalia: “È semplicemente il migliore”, aggiungendo: “Buon compleanno, amore mio”. 

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