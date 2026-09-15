Bonino, oggi i funerali di Stato a Roma: presenti Mattarella e Meloni

(Adnkronos) – Ultimo saluto oggi, martedì 14 settembre, in Campidoglio, a Emma Bonino. Ai funerali, in forma laica, partecipano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Entrambi sono già arrivati nell sala della Protomoteca.

Ad aprire la cerimonia sarà Carla Taibi, per anni al fianco della leader radicale come assistente, insieme a Filomena Gallo. Poi la parola passerà a Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, prima delle chiusure, affidate a Romano Prodi ed Enrico Letta, il premier con cui Bonino guidò la Farnesina da ministra degli Esteri.

Ieri in Campidoglio, nel corso della seconda giornata della camera ardente, si sono avvicendati il vicepremier Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, gli ex premier Massimo D’Alema ed Enrico Letta, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Nel pomeriggio è arrivato anche Giuseppe Conte. E ancora, tra gli altri: Roberto Giachetti per Italia Viva, il presidente del Cnel Renato Brunetta, la senatrice dem Cecilia D’Elia, Bobo Craxi. Per Azione, il capogruppo alla Camera Matteo Richetti, la deputata Valentina Grippo e il segretario romano Alessio D’Amato.

La storica leader radicale è morta venerdì 11 settembre a 78 anni nella Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, a Roma, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

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